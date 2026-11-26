El Tribunal Supremo ha tumbado el último intento del Gobierno de permitir el voto a los más de 163.000 nacionalizados por la denominada ley de nietos. Los magistrados mantienen su decisión de que sólo puedan ejercer su derecho al voto las 901 personas que han acreditado ser descendientes de exiliados por cuestiones políticas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso presentado por la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, contra la resolución que los magistrados dictaron el pasado 20 de noviembre y que impide el voto a 163.355 personas por haber obtenido la nacionalidad española mediante la ley de nietos. Contra esta resolución no cabe recurso, por lo que la suspensión del voto para estos nacionalizados es ya firme.

En su providencia del pasado 20 de noviembre, el Tribunal Supremo dictaminó que “ninguna de las 163.355 personas incluidas en el Anexo I de la Orden de 25 de octubre de 2022, de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados por la Sala”.

Hasta 11.283 nacionalizados no votarán en España

La decisión alcanzaba, al menos, a 11.283 electores del censo de residentes en España (CER). La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, la recurrió al sostener que la mención expresa al CER ampliaba unas medidas cautelares que hasta ahora sólo se habían referido al censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA).

En respuesta al recurso presentado por la Abogacía del Estado, el tribunal señala que su resolución del pasado 20 de noviembre “ni modificó ni amplió la medida cautelar, se limitó a recordar que la suspensión se refería a las personas incluidas en el listado facilitado por la Administración del Estado, con independencia de la parte del Censo Electoral en que figuren en cada momento”.

Los magistrados reprochan además a la Administración General del Estado los “errores o inexactitudes” de las listas que ha venido entregando sobre las personas nacionalizadas por la ley de nietos.