El temporal mantiene la alerta roja en Levante y se desplaza a Cataluña

DANA ADAM

La dana Adam mantiene en alerta a Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña, con lluvias torrenciales, inundaciones, suspensión de clases y una mujer fallecida en Barcelona

Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras.
Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras. | Europa Press

El temporal asociado a la gota fría Adam obligó a suspender las clases en Mallorca, Ibiza y Formentera ante la previsión de nuevas lluvias intensas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegó en Ibiza y Mallorca para colaborar con los equipos de emergencia. Las tres islas recibieron mensajes Es-Alert y mantienen la alerta roja del plan Meteobal.

Las lluvias provocaron 98 incidencias en Baleares, principalmente inundaciones, caídas de árboles y problemas de circulación. En Formentera, el agua entró en una residencia de ancianos y varios equipamientos públicos. En Ibiza hubo cortes de carreteras y cancelaciones y retrasos aéreos. Las precipitaciones alcanzaron los 183 litros por metro cuadrado en la Mola y los 121,3 en el aeropuerto ibicenco. La Comunidad Valenciana continuó en alerta máxima, especialmente en el litoral y prelitoral entre Valencia y Alicante.

Rafelcofer superó los 230 litros por metro cuadrado, mientras que el Real de Gandia y Barx rebasaron los 220. El temporal causó más de 200 incidencias, inundaciones, cortes de carreteras y problemas ferroviarios en Cercanías. Algunos municipios suspendieron las clases del lunes —más de 40 según las últimas informaciones de ayer— y la Generalitat alertó del riesgo de nuevas inundaciones mediante mensajes Es-Alert.

En Cataluña, las precipitaciones podrían superar localmente los 100 litros por metro cuadrado durante la jornada de hoy. El Meteocat amplió la alerta naranja a catorce comarcas. En Cabrera de Mar, en el Maresme, una mujer murió tras ser arrastrada por una riera.

Los equipos de emergencia localizaron a las once de la mañana en el mar el cuerpo sin vida de la mujer de 35 años desaparecida este sábado arrastrada por la riera, a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció.

Adam dejó tormentas con intensidad muy fuerte en zonas de l’Horta Sud, como Catarroja o Torrent. Desde el día anterior estaba activado el aviso rojo, por peligro extraordinario, en el litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de la de Alicante. A media mañana se informó de que la dana mantendría la inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo. En Andalucía, Ceuta y Melilla se esperaban chubascos fuertes desde primera hora. A las 17,00 horas, la Unidad Militar de Emergencias anunció que había movilizado unidades de su tercer batallón en la base de Valencia para embarcar rumbo a Ibiza y Mallorca.

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