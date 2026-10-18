El temporal mantiene la alerta roja en Levante y se desplaza a Cataluña

El temporal asociado a la gota fría Adam obligó a suspender las clases en Mallorca, Ibiza y Formentera ante la previsión de nuevas lluvias intensas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegó en Ibiza y Mallorca para colaborar con los equipos de emergencia. Las tres islas recibieron mensajes Es-Alert y mantienen la alerta roja del plan Meteobal.

Las lluvias provocaron 98 incidencias en Baleares, principalmente inundaciones, caídas de árboles y problemas de circulación. En Formentera, el agua entró en una residencia de ancianos y varios equipamientos públicos. En Ibiza hubo cortes de carreteras y cancelaciones y retrasos aéreos. Las precipitaciones alcanzaron los 183 litros por metro cuadrado en la Mola y los 121,3 en el aeropuerto ibicenco. La Comunidad Valenciana continuó en alerta máxima, especialmente en el litoral y prelitoral entre Valencia y Alicante.

Rafelcofer superó los 230 litros por metro cuadrado, mientras que el Real de Gandia y Barx rebasaron los 220. El temporal causó más de 200 incidencias, inundaciones, cortes de carreteras y problemas ferroviarios en Cercanías. Algunos municipios suspendieron las clases del lunes —más de 40 según las últimas informaciones de ayer— y la Generalitat alertó del riesgo de nuevas inundaciones mediante mensajes Es-Alert.

En Cataluña, las precipitaciones podrían superar localmente los 100 litros por metro cuadrado durante la jornada de hoy. El Meteocat amplió la alerta naranja a catorce comarcas. En Cabrera de Mar, en el Maresme, una mujer murió tras ser arrastrada por una riera.

Los equipos de emergencia localizaron a las once de la mañana en el mar el cuerpo sin vida de la mujer de 35 años desaparecida este sábado arrastrada por la riera, a unos seis kilómetros del punto en el que desapareció.

Adam dejó tormentas con intensidad muy fuerte en zonas de l’Horta Sud, como Catarroja o Torrent. Desde el día anterior estaba activado el aviso rojo, por peligro extraordinario, en el litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de la de Alicante. A media mañana se informó de que la dana mantendría la inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo. En Andalucía, Ceuta y Melilla se esperaban chubascos fuertes desde primera hora. A las 17,00 horas, la Unidad Militar de Emergencias anunció que había movilizado unidades de su tercer batallón en la base de Valencia para embarcar rumbo a Ibiza y Mallorca.