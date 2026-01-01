Nueva tragedia en el Pirineo: hallado muerto el montañero atrapado por un alud en Huesca

El Pirineo aragonés comienza el año con una nueva tragedia. La Guardia Civil de Montaña ha localizado de madrugada el cadáver de un montañero de 55 años, vecino de Zaragoza y nacido en Madrid, que quedó sepultado por un alud de nieve en el Valle de Bielsa mientras realizaba una excursión con raquetas junto a otra persona.

El accidente ocurrió alrededor de las 20.00 horas del 31 de diciembre, cuando el compañero de la víctima descendió hasta el Refugio de Urdiceto para dar aviso al 112 Aragón. Tras un complicado rescate nocturno, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) consiguieron localizar el cuerpo sin vida. El acompañante, de 47 años y también residente en Madrid, resultó ileso.

Esta muerte se suma a la avalancha mortal ocurrida el pasado lunes en Panticosa, que dejó tres fallecidos. Con el caso de Bielsa, ya son cuatro las víctimas por aludes en Aragón en apenas tres días, lo que evidencia la peligrosidad de las condiciones actuales en el Pirineo.

El operativo de rescate contó con varios agentes y perros especializados, mientras el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha reiterado la gravedad de la situación y la necesidad de extremar la precaución ante este tipo de fenómenos naturales.