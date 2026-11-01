ACCIDENTE DE TRÁFICO
Tragedia en Zamora: mueren dos adultos y dos menores en una salida de vía en Malva
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, han muerto este domingo, 1 de noviembre, en un accidente de tráfico registrado en el término municipal de Malva (Zamora).
El siniestro se produjo en el kilómetro 16 de la carretera ZA-P-2314, cuando un turismo sufrió una salida de vía. El aviso llegó a la sala de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León minutos antes de las 13.45 horas. En la llamada se alertaba de que había tres personas heridas y atrapadas en el interior del vehículo.
Tras recibir el aviso, el 1-1-2 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar distintos recursos asistenciales, entre ellos un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico.
Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de cuatro ocupantes del turismo: dos adultos y dos menores.
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