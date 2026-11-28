El Ministerio de Transportes ha iniciado el remolque del buque Med Emre hacia la dársena de Escombreras, en el puerto de Cartagena, tras la decisión adoptada este viernes a partir de los análisis de las capitanías marítimas. La operación arrancó a las 18:00 horas del viernes a cargo de la salvamar Clara Campoamor y avanza a baja velocidad, de entre 1 y 2 nudos, mientras el Ejecutivo murciano recurre el traslado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes ministeriales sostienen que la estructura del buque responde bien, sin cambios en calado ni flotabilidad, y que Cartagena es el único enclave que reúne los requisitos de profundidad, resistencia, espacio y seguridad para extraer la carga y reparar la embarcación. Según el Gobierno, no se ha detectado contaminación a lo largo de la ruta de remolque tras el naufragio ocurrido a unas 20 millas de Ibiza, aunque se vigila una mancha de combustible envejecido de unas 5 por 0,5 millas y de baja intensidad en la zona del suceso.

Coordinación institucional y seguimiento

Para supervisar la maniobra opera un grupo de coordinación y monitorización liderado por la Dirección General de la Marina Mercante, al amparo del Plan Marítimo Nacional, con reuniones técnicas para seguir la evolución del proceso. En este dispositivo participan organismos de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Baleares, las delegaciones del Gobierno, los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico e Interior (Protección Civil), la Autoridad Portuaria de Cartagena y el armador.

Recurso de Murcia y choque por el riesgo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este sábado, tras una reunión de urgencia con representantes institucionales, económicos y pesqueros, la presentación de un recurso con medidas cautelares ante el TSJ de Madrid para suspender de urgencia el traslado. El dirigente autonómico denuncia que el barco transporta ocho millones de litros de gasoil, advierte de un riesgo medioambiental hacia las costas de Cartagena y la región y cuestiona que no exista un informe de impacto medioambiental que avale la operación.

Relacionado Detectan pequeñas manchas de combustible en el mar de Ibiza tras el hundimiento del Med Emre

López Miras ha reprochado que la embarcación se dirija hacia el puerto de Cartagena —al que sitúa a unos 200 kilómetros del accidente y con figuras de protección de la Red Natura 2000— y ha señalado que Tarragona se encuentra a una distancia similar, pese a que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, le trasladó el viernes que Cartagena ofrecía las mejores condiciones técnicas. El presidente murciano exige que, si no hay garantías de ausencia de riesgo, el Gobierno busque otra alternativa.