Más trenes en Ourense durante el puente de noviembre para reforzar las conexiones con Madrid

Renfe refuerza los servicios ferroviarios del corredor Galicia-Madrid durante el próximo puente de noviembre, con más de 1.000 plazas adicionales y cerca de 37.600 plazas ofertadas en total entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre. La medida también beneficiará a los viajeros de Ourense, que contará con más opciones para desplazarse durante estas fechas.

En concreto, los días 30 de octubre y 2 de noviembre, el tren Alvia que sale de Madrid a las 13,20 horas con destino Lugo circulará en doble composición. Uno de los convoyes mantendrá su recorrido habitual, mientras que el segundo continuará desde Ourense hasta Santiago de Compostela, ampliando la capacidad y las posibilidades de conexión para los usuarios de la estación ourensana.

Además, Renfe programará dos servicios especiales en sentido contrario, entre Santiago de Compostela y Madrid, durante esas mismas jornadas. Los trenes saldrán de la capital gallega a las 19,08 horas, realizarán parada en Ourense y Zamora y llegarán a Madrid-Chamartín a las 22,36 horas.

Con este refuerzo, la compañía busca responder al incremento de desplazamientos previsto durante el puente y facilitar los viajes entre Galicia y Madrid, con Ourense como uno de los puntos incluidos en la operativa especial. Los billetes ya están disponibles a través de los canales habituales de Renfe.