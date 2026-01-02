Tres muertos en un incendio en una vivienda de Carabanchel durante la madrugada

Tres personas han muerto durante la madrugada de este viernes como consecuencia de un incendio en una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado el servicio de Emergencias Madrid.

Dos de las víctimas murieron por inhalación de humo, mientras que la tercera falleció a causa de quemaduras, tal y como ha explicado el jefe de guardia de Samur-Protección Civil, Fernando Martínez Cámara.

El fuego se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas situado en la calle Moreno. Los Bomberos de Madrid encontraron grandes dificultades para acceder al interior del domicilio, ya que la vivienda contaba con una puerta acorazada que tuvo que ser forzada.

Una vez dentro, los efectivos comprobaron que el incendio era muy virulento, con una gran acumulación de humo y altas temperaturas. Durante las labores de extinción, localizaron los cuerpos sin vida de las tres personas, confirmándose posteriormente los fallecimientos por parte del Samur.

El humo se propagó también a dos áticos superiores del edificio, donde los bomberos rescataron a dos personas, que se encontraban muy nerviosas pero en buen estado de salud, sin necesidad de traslado hospitalario.

Como consecuencia del incendio, la vivienda afectada ha quedado completamente inutilizada. Las causas del fuego están siendo investigadas.