La UCO concluye que la red de Leire Díez buscaba proteger al Gobierno y al presidente

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sostiene que el "fin último" de las operaciones comandadas por Leire Díez consistía en blindar los intereses que afectan, de forma directa o indirecta, al Ejecutivo central y a su presidente. Según consta en el sumario de la Audiencia Nacional avanzado por EL PAÍS, el juez Santiago Pedraz rastrea la presunta actividad delictiva que la exmilitante socialista habría desplegado entre 2024 y 2025 con el propósito explícito de entorpecer e interferir en las causas judiciales que salpicaban a miembros del PSOE o del propio Gobierno.

Hallazgo de dinero en efectivo y filtración de documentos bajo investigación

En el marco de estas pesquisas, los agentes de la UCO descubrieron un total de 19.850 euros en efectivo en el domicilio del exsenador Gaspar Zarrías durante un registro ejecutado el pasado 27 de mayo. Según recoge el acta de entrada de la Benemérita, la cuantía se encontraba distribuida en tres fajos de billetes de 50 y 20 euros, ocultos en el interior de una bolsa negra guardada en un baúl del salón.

Asimismo, la documentación de la Guardia Civil apunta a la implicación del abogado Jacobo Teijelo, letrado defensor de Santos Cerdán. Los investigadores señalan que Teijelo pudo facilitar a la trama documentos jurídicos confidenciales de procedimientos en los que él mismo estaba personado por su labor profesional, sirviendo como ejemplo los archivos relacionados con la causa de los hidrocarburos.