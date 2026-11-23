El reloj demoscópico se detiene. Este lunes marca el último día legal para publicar encuestas antes de la cita con las urnas del 29-N y la avalancha de trackings finales proyecta una dinámica de cierre muy definida: aunque el PSOE logra recortar distancias en la recta final, el ligero retroceso que la mayoría de los institutos empieza a detectar en Vox ayuda a que el popular Alberto Núñez Feijóo se mantenga firme en la primera plaza.

Principales sondeos publicados los últimos días. | La Región

Con estas cifras sobre la mesa, la suma del bloque de centro-derecha para superar la mayoría absoluta de 176 escaños no está en discusión en ninguna de las principales firmas demoscópicas a seis días de los comicios. La radiografía de cierre refleja, además, una vuelta de tuerca al bipartidismo. El tramo decisivo de la campaña está marcado por una fuerte concentración del "voto útil", un fenómeno que impulsa a las dos grandes fuerzas nacionales mientras drena apoyos en los extremos del tablero político.

La amalgama de proyecciones publicadas en estas últimas horas —con firmas como Infortécnica, GESOP, GAD3, Sigma Dos, SocioMétrica, Ipsos, Hamalgama Métrica, Electomanía, Sondaxe o 40dB— dibuja una horquilla para el bloque conservador que parte desde los 183 diputados en la banda baja de Sigma Dos y alcanza los 212 en el escenario más optimista de Hamalgama Métrica, con la gran mayoría de las encuestadoras situando la suma por encima de los 190 escaños.

Diferentes escalas

Las discrepancias entre los distintos institutos radican en los márgenes de ventaja para el PP y el bloque de la derecha. Mientras el sondeo de Infortécnica para La Región proyecta para el PP entre 134 y 140 escaños (alcanzando los 200 al sumar a Vox), Hamalgama Métrica para Vozpópuli diseña el escenario más amplio para la derecha, situándola en 212 diputados y dejando al PSOE en 98. En una línea de mayoría sólida, pero más contenida, se asientan Sociométrica para El Español (197), GESOP para El Periódico (187-199), GAD3 para ABC (194) o Sondaxe en La Voz de Galicia (192).

En el otro extremo de la balanza, el empuje socialista mantiene el pulso abierto en intención de voto. El último tracking de 40dB para El País y la SER estrecha la estimación a solo tres décimas (31,9% para el PP frente al 31,6% del PSOE), dejando una diferencia exacta de ocho escaños (133 frente a 125) y una suma conservadora de 187 actas tras ceder Vox cuatro puestos en los últimos días. Una estrechez similar en cabeza detectan Ipsos para La Vanguardia, que sitúa a ambos partidos a medio punto de distancia (30,3% frente al 29,8%, traducido en 127 y 119 escaños), y Electomanía, donde la brecha se reduce a siete diputados (129 frente a 122).

Todos los estudios coinciden, eso sí, en un mismo fenómeno: la recuperación de Pedro Sánchez en los últimos días se cimenta sobre el retroceso de los partidos situados a su izquierda. La absorción del voto progresista por parte del PSOE deja a la coalición del Frente Amplio con márgenes muy reducidos. Ipsos y GAD3 sitúan este espacio en unos exiguos 6 o 7 diputados, mientras que 40dB lo cifra en 8. Firmas como GESOP (7-10), Infortécnica (9-11) y Electomanía (11) le otorgan algo más, aunque sin capacidad para alterar el equilibrio de bloques.

El CIS y su realidad paralela

Como nota discordante se mantiene el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos. El organismo público persiste como la única institución demoscópica que otorga la victoria al PSOE y deja al bloque de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.

El PP se afianza en Galicia, pero PSOE y BNG le disputan dos escaños

El recuento provincial augura una noche de infarto el próximo 29 de noviembre. Electomanía eleva a 35 los escaños en disputa en toda España, 25 de ellos en máximo riesgo por apenas un puñado de papeletas. Las circunscripciones pequeñas y medianas, condicionadas por el sistema D’Hondt, se perfilan así como el escenario definitivo de la batalla por los indecisos.

En Galicia, el tracking de Sondaxe y paneles como 40dB o Electomanía confirman a un PP que exprime el voto útil para amarrar 14 de los 23 representantes en liza, aunque con varios asientos todavía en el aire. Como contrapeso, el PSOE sube en A Coruña y pone en riesgo el único escaño al que aspira Vox en la comunidad. Mientras, Pontevedra parece afianzar un reparto de cuatro actas para los populares, dos para los socialistas y una para el BNG.

El escenario más ajustado parece concentrarse en Ourense y Lugo, donde los sondeos coinciden en proyectar un reparto de 3-1 a favor del PP, pero con apenas un puñado de votos que podrían poner en riesgo esa tercera acta popular. Las encuestadoras discrepan sobre quién podría arrebatársela: en Ourense, Infortécnica para La Región sitúa al PSOE por delante del BNG en la carrera por el escaño, un escenario que también apunta Electomanía al colocar a los socialistas ligeramente por delante de los nacionalistas. En cambio, el tracking de Sondaxe ve al BNG más cerca de entrar, a menos de dos puntos, una situación similar a la que dibuja en Lugo.