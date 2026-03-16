Vídeo | Felipe VI reconoce ante el embajador de México que en la Conquista de América hubo "mucho abuso"

El rey Felipe VI reconoció, este lunes durante su visita a la exposición "La mitad del mundo. La mujer en el México indígena" en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), que durante la Conquista de América “hubo abusos”.

En el recorrido, el monarca, acompañado por Quirino Ordaz embajador de México en España, abordó la relación entre España y los países de América dejando esta reflexión sobre la Conquista de América. Una postura que, a pesar de pronunciarla en lo que parece en las imágenes como un corrillo informal, no lo es tanto puesto que la Casa Real lo ha difundido y publicado a través de sus cuentas oficiales.

Además de hacer una referencia explícita a posibles abusos, también apuntó a "controversias morales" en el momento de la llegada de los españoles al continente americano. “También ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", reflexionó Felipe VI.

Esta visita del rey a esta exposición se interpreta como un gesto de acercamiento con México tras el desgaste de las relaciones desde 2019 cuando el expresidente López Obrador solicitó una disculpa pública por la Conquista.

El expresidente escribió en "Grandeza", su más reciente libro, que la llegada de los españoles a América fue un violento proceso de dominación sobre una población indígena noble, solidaria y ajena a la avaricia. Tras una polémica carta en la que López Obrador pedía a la Corona que se disculpase por los abusos cometidos por los españoles durant la Conquista, Claudia Sheinbaum, actual presidenta de Mexico desde 2024, continuó con relaciones frías, algo que se evidenció cuando decidió no convocar al rey Felipe VI a su toma de posesión como presidenta.