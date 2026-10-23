Vídeo | Desmantelado con 27 detenciones un grupo criminal dedicado a la prostitución, okupación y tráfico de droga

La Guardia Civil ha desmantelado en Cantabria a un grupo criminal que obligaba a mujeres extranjeras a ejercer la prostitución. En el marco de la operación Pucero se ha detenido a 27 personas en esta comunidad e investigado a otra en Valencia. Cinco han ingresado en prisión. Al menos cuatro mujeres habían sido captadas por este grupo, que también se dedicaba a okupar inmuebles, en ocasiones a demanda, y al tráfico de drogas.

La operación comenzó cuando la Guardia Civil detectó la llegada de mujeres extranjeras que podían estar siendo explotadas sexualmente en los municipios cántabros de Santoña, Argoños y Cicero. Las llevaban a viviendas ocupadas y, mediante amenazas, eran obligadas a prostituirse y a realizar varios servicios en una misma noche.

Además, las mujeres estuvieron en un club de Argoños que se encontraba en condiciones "deplorables e insalubres", puesto que no contaba con los suministros necesarios y vivían sin una higiene básica, entre roedores y entre excrementos de animales y personas. También pasaron por varios pisos de Santander y un chalet de Laredo.

La Guardia Civil averiguó que, al menos cuatro mujeres, habían sido captadas en pequeñas poblaciones del extranjero por una persona que aseguraba ser un importante empresario. Les ofrecía venir a España para mejorar su vida, con trabajo y vivienda para ellas y sus familias. Con ese motivo, organizaba un viaje desde sus países de origen, vía Dubái, París y Barcelona.

En el curso de la investigación se averiguó que, además de la prostitución, este grupo criminal se dedicaba al tráfico de drogas. Adquirían importantes cantidades de estupefacientes en Valencia y la costa levantina y los distribuían por Cantabria. Para ello, utilizaban vehículos alquilados en Cantabria a nombre de terceras personas y empleaban otros como lanzadera para reforzar la seguridad.

Una vez la droga llegaba a Cantabria se ocultaba en pisos de Laredo y Colindres. Posteriormente se distribuía por los lugares donde se ejercía la prostitución o bien se destinaba al menudeo en la zona oriental de la comunidad y en Santander. Para ello, utilizaban a personas que vivían de okupas en algunos de los lugares donde se explotaba a las mujeres.

Ocupación de viviendas a demanda

Además, el grupo criminal se dedicaba a la ocupación de viviendas en diferentes localidades de Cantabria, algunas de ellas a demanda, que después eran alquiladas a otras personas, algunas extranjeras o vulnerables. Según la investigación, no se descarta la okupación de una treintena de viviendas y posibles gestiones para empadronar a los ocupantes de dichos domicilios y facilitar que recibieran ayudas.

A finales de septiembre comenzó la explotación de la operación, que se ha prolongado hasta esta semana, periodo en el que se ha detenido a 20 hombres y siete mujeres en Cantabria y se ha investigado a otra mujer más en Valencia. Cinco de los detenidos han ingresado en prisión. Se les relaciona con los delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, usurpación de inmuebles, falsedad documental y defraudación de servicios.

Por otro lado, se han registrado 12 viviendas y establecimientos en Cicero, Argoños, Colindres, Santander, Laredo, Santoña y Arnuero, en Cantabria, así como en Chiva, en Valencia. Entre otros efectos, se han intervenido 30.000 euros en efectivo, 24 kilos de cogollos de marihuana procedente de una plantación «indoor», casi un kilo de cocaína, unos 100 gramos de hachís, básculas, una pistola simulada, joyas y documentación. En relación con esto, se ha desmantelado una sofisticada instalación donde se hacía crecer la marihuana, provista con paneles solares para obtener energía.

La investigación ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia de Santoña, Plaza 1, y desarrollada por efectivos del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santoña. En la fase de explotación ha contado con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana de Cantabria, efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de León, USECIC de Cantabria, Asturias, Bilbao y Valencia, especialistas del Servicio Cinológico con perros de Cantabria y Guipúzcoa, y el Equipo PEGASO de Asturias. A las víctimas de trata de seres humanos se les han ofrecido recursos a través de diferentes organismos, además de medidas judiciales de protección.