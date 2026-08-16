Vídeo | Intervenidas 13 toneladas de "gas de la risa" en Tenerife, la segunda mayor de esta sustancia en Europa

Un momento del operativo de la Guardia Civil en el sur de Tenerife.

La Guardia Civil ha intervenido trece toneladas de óxido nitroso o "gas de la risa" durante un operativo en el que ha quedado desarticulada una organización criminal que importaba, almacenaba y distribuía esta sustancia empleada como droga recreativa. Se trata de la segunda mayor aprehensión de este tipo en Europa.

Así lo ha informado la Benemérita en un comunicado, en el que añade que, en concreto, se ha procedido a la detención de seis personas y se ha investigado a otras seis.

De esta manera, la operación "Centro" se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del consumo de 'gas de la risa' en diferentes zonas de ocio del sur de la isla, por lo que se inició una investigación que descubrió la existencia de una estructura criminal jerarquizada.

La misma estaba integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero y otra a la distribución final en la isla.

Cuatro registros simultáneos

Como resultado de las actuaciones, y en el marco de cuatro registros simultáneos y sucesivos realizados en los municipios tinerfeños de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, se han detenido seis personas y se han investigado otras seis más, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

Durante los registros, los agentes intervinieron 10.394 recipientes de óxido nitroso con un peso de casi 13.000 kilos, así como 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo.

De igual modo, localizaron aproximadamente 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilos de marihuana y 46 gramos de la sustancia conocida como 'Tusi', además de otras sustancias también de naturaleza estupefaciente: pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

Cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas

Asimismo, se han intervenido cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre ellas varias hachas, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

La Guardia Civil ha señalado que las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal con funciones claramente definidas, dedicada a la importación del gas en la isla de Tenerife, su recepción y almacenamiento en distintos inmuebles y su posterior distribución y venta a través de una red de suministro.

Finalmente, las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.