Vídeo | Miles de personas cruzan sin control desde Marruecos y Ceuta reclama la emergencia nacional

Cientos de personas cruzan a nado a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera.

La ciudad autónoma de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de los últimos años tras la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos. A lo largo de este jueves, centenares de migrantes cruzaron a nado el espigón fronterizo del Tarajal o accedieron por tierra, desbordando la capacidad de respuesta de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia, que han centrado sus esfuerzos en atender a los heridos y a las personas más vulnerables.

La situación se agravó al mediodía, cuando el flujo de llegadas aumentó de forma repentina después de una madrugada en la que ya se habían registrado decenas de entradas por vía marítima. Entre los recién llegados había hombres, mujeres y menores, muchos de ellos exhaustos tras alcanzar la costa ceutí.

Según las autoridades locales, en los últimos diez días han entrado en la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas, de las que alrededor de 700 son menores de edad. Los centros de acogida se encuentran completamente saturados y más de un millar de jóvenes permanecen a la espera de una plaza.

Ante este escenario, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado al Gobierno la declaración de una situación de emergencia nacional y la asunción de un mando único para coordinar la respuesta. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha rechazado esa posibilidad al recordar que la legislación de Protección Civil no contempla los flujos migratorios como supuesto para declarar una emergencia de interés nacional.

Sánchez promete medidas y refuerza la coordinación con Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo trabaja en medidas para recuperar la normalidad lo antes posible y trasladó al presidente ceutí su compromiso para responder a la crisis. Paralelamente, el ministro de Asuntos Exteriores mantiene contactos con su homólogo marroquí para reforzar la cooperación entre ambos países.

España y Marruecos han acordado intensificar la coordinación para frenar las entradas irregulares y agilizar los procedimientos de devolución de las personas que hayan accedido ilegalmente a territorio español. Desde Rabat, fuentes diplomáticas atribuyen la avalancha migratoria a la actuación de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y niegan que exista una voluntad de favorecer la inmigración irregular.

Feijóo pide desplegar al Ejército y elevar la crisis a seguridad nacional

La crisis ha provocado un intenso enfrentamiento político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado activar la Ley de Seguridad Nacional y desplegar al Ejército para recuperar el control de la frontera, al considerar que España afronta una crisis de seguridad nacional. Por su parte, Vox ha pedido el cierre de la frontera con Marruecos y la devolución inmediata de quienes hayan entrado de forma irregular.

Las autoridades ceutíes advierten de que, si no se reduce el ritmo de llegadas, la ciudad podría afrontar una situación similar a la vivida en mayo de 2021, cuando miles de personas accedieron a Ceuta en apenas unas horas, desencadenando una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur de España.