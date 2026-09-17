Vídeo | Dos militares evacuados de Ceuta al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras resultar heridos por inmigrantes

Dos militares se encuentran ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras ser víctimas de agresiones por parte de inmigrantes en el marco de su despliegue en Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha interesado por su estado y este jueves les ha hecho una visita.

El Ministerio de Defensa no ha especificado el alcance de las lesiones sufridas por los dos soldados ingresados en el Gómez Ulla ni cuándo se produjo la agresión. Sí ha mostrado "todo su apoyo" a todos los heridos "mientras realizan su trabajo". "Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta", ha indicado a través de su cuenta en la red social X.

Varios militares han sido víctimas de agresiones por parte de inmigrantes llegados a la ciudad autónoma a finales de julio. Asociaciones profesionales han pedido repetidamente al Gobierno que le permita hacer uso de la fuerza "proporcionada" ante su situación de "desprotección".