Vídeo | Rescatados tres jóvenes tras quedar a la deriva frente a la costa de Cádiz

Tres jóvenes de 20, 22 y 26 años fueron rescatados con vida después de quedar a la deriva frente a la playa de Santa María del Mar, en Cádiz, mientras practicaban pesca submarina.

La embarcación en la que viajaban sufrió una incidencia y quedó a la deriva, dejando a los tres tripulantes en una situación de riesgo. Además, no podían facilitar su ubicación exacta, lo que obligó a poner en marcha de inmediato un dispositivo de búsqueda.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil inició las labores de localización frente a la costa gaditana, en coordinación con Salvamento Marítimo. Durante el operativo, los agentes localizaron primero a uno de los jóvenes que se encontraba en el agua y, poco después, pudieron localizar y rescatar a los otros dos tripulantes.

Los tres fueron encontrados con vida y en buen estado de salud, por lo que el operativo se saldó sin heridos de gravedad.

La embarcación, sin embargo, terminó hundiéndose tras quedar a la deriva. La rápida coordinación entre los servicios de emergencia permitió localizar a los tres jóvenes y ponerlos a salvo.