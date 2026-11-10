Vídeo | Los reyes presiden en Toledo el funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda

La Catedral Primada de Toledo se convirtió este martes en el escenario de un homenaje colectivo a las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda. Alrededor de 1.500 personas, entre familiares, supervivientes, representantes institucionales y miembros de la sociedad civil, se reunieron para despedir a quienes perdieron la vida en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el 28 de octubre.

La ceremonia, celebrada a partir de las siete de la tarde, estuvo presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, que quisieron acompañar personalmente a las familias en un acto marcado por el recogimiento y la emoción. Alrededor de 150 familiares de los fallecidos y supervivientes ocuparon los lugares principales del templo. A la celebración también asistieron representantes de las principales instituciones del Estado, pero no estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ceremonia estuvo presidida por los reyes Felipe VI y Letizia. | CASA REAL

Uno de los elementos más simbólicos del funeral fueron las 69 velas colocadas junto al altar, una por cada persona fallecida. Vecinos de Urda se encargaron de llevarlas hasta el interior de la catedral, en representación de una localidad que desde el primer momento se volcó con los afectados por el accidente. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ofició la misa, concelebrada por once obispos y arzobispos, además del nuncio apostólico en Mozambique. Durante su homilía, dirigió unas palabras especialmente emotivas a los familiares y reconoció que “no tenemos palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento”. También recordó las historias personales, los proyectos y los momentos compartidos que se esconden detrás de cada una de las vidas perdidas.

Investigar las causas

Cerro Chaves también reclamó que se investiguen las causas del accidente y se depuren responsabilidades. “Es legítimo pedir que se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan y se repare en justicia a los familiares de las víctimas”, afirmó. Asimismo, pidió que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que vuelva a producirse un accidente de estas características.

Amplia representación institucional, sin Sánchez

En el funeral presidido por los reyes estuvieron presentes el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y las ministras Margarita Robles, Milagros Tolón y Mónica García. También acudieron el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y representantes de las distintas comunidades autónomas.

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los aspectos destacados de la convocatoria. El jefe del Ejecutivo decidió no acudir al tratarse de una ceremonia religiosa, una postura que ya mantuvo en otros homenajes de carácter confesional. Por parte del Gobierno, Carlos Cuerpo encabezó la representación institucional. El papa León XIV también quiso trasladar su pésame a los familiares mediante un mensaje leído durante la ceremonia.