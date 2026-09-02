Vídeos | Un incendio en las obras del hotel de Altadis deja cinco trabajadores heridos en Sevilla

Imagen del incendio en el antiguo complejo de Altadis en el que está construyendo un hotel, en Sevilla.

Cinco trabajadores han resultado heridos este miércoles en el incendio declarado en las obras del futuro hotel de la antigua fábrica de tabacos de Altadis, en el barrio de Los Remedios de Sevilla. El fuego, que generó una enorme columna de humo visible desde diferentes puntos de la ciudad, se habría originado en la zona de fibra de las instalaciones.

El aviso fue recibido por el 112 Andalucía alrededor de las 11:10 horas, después de que el servicio gestionara más de una decena de llamadas alertando de la presencia de una intensa humareda en el edificio situado junto a la Glorieta de las Cigarreras.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de Sevilla y la Policía Local, que procedieron al desalojo de los trabajadores que se encontraban en las obras. Varios operarios tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo y finalmente cinco personas resultaron heridas.

Dos de los afectados presentaban además quemaduras leves, una de ellas en la cara y otra en el antebrazo. Los trabajadores fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío, mientras que uno de los heridos tuvo que ser derivado a la unidad de quemados.

Imagen del incendio en el antiguo complejo de Altadis en el que está construyendo un hotel, en Sevilla. | Europa Press

Un amplio dispositivo de emergencias

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 desplegó un importante dispositivo para atender a los afectados, con dos Vehículos de Apoyo Logístico (VAL), una ambulancia de Soporte Vital Básico, un Equipo de Coordinación Avanzada y personal médico.

Los bomberos trabajaron en la extinción del fuego, que se habría propagado desde las plantas inferiores hasta la parte superior del inmueble. Las primeras estimaciones apuntan a que las instalaciones no habrían sufrido daños relevantes, aunque será necesario evaluar el estado del edificio una vez finalicen las labores de extinción.

La Policía Nacional investiga las causas del incendio, que por el momento se desconocen.

Recomendaciones a los vecinos

Ante la presencia de humo, Emergencias 112 Andalucía recomendó a los vecinos de Los Remedios y Triana evitar la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y mantener puertas y ventanas cerradas.

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También se aconsejó prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios, especialmente en las zonas más próximas al incendio.

Un proyecto estratégico para Sevilla

El incendio se produce en pleno proceso de transformación del antiguo recinto de Altadis, donde se desarrolla el proyecto Vera Sevilla. La actuación contempla la creación de un gran complejo con un hotel de cinco estrellas, espacios comerciales, oficinas, equipamientos, zonas verdes y una plaza pública.

El proyecto, diseñado por los arquitectos Kengo Kuma y Carlos Ferrater, incluye además la futura pasarela Princesa Leonor, que conectará Los Remedios con San Telmo sobre el río Guadalquivir.

El fuego se declaró apenas unos minutos después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la empresa promotora KKH, José María Farré, visitaran las instalaciones para conocer el avance del proyecto.