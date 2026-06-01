Villarejo cambia su declaración y afirma que la Kitchen no buscaba destruir las pruebas contra el PP sino espiar a Bárcenas

El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional este 1 de junio

En una nueva jornada de declaraciones por el caso Kitchen, el comisario Villarejo volvió a sentarse en el banquillo ante el fiscal para seguir dando su versión sobre la trama entre el ex tesorero del PP Luis Barcenas y el partido.

Villarejo se retractó de su declaración inicial donde afirmó que el objetivo era acabar con las pruebas en poder de Bárcenas que demostrarían un caso de corrupción en el PP para sostener que el motivo de la operación era espiar al extesorero del Partido Popular.

Espiarlo para encontrar su dinero, testaferros y relaciones con traficantes de armas,que suponían un peligro. "La información que recuerdo con mayor consistencia es la gravedad de la información que este señor (Bárcenas) podía disponer, que afectaba a altas instancias de la seguridad del Estado y que yo podría suponer un peligro", afirmó Villarejo.

Cuando fue preguntado por el cambio en su declaración, Villarejo respondió que se debía a que el rey emérito, Mariano Rajoy y el director del CNI querían destruirlo "A balón pasado, creo que Rajoy se aprovechó de esta operación correcta para, si hubiera algo, trincarlo. Y tengo la impresión de que el ministro y todos fueron engañados", apuntó

Ignacio Cosidó, el origen de la trama

En su declaración, el comisario Villarejo afirmó que fue el entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, quien le dió indicaciones de reunirse con Eugenio Pino, ex DAO de la Policía Nacional, para un asunto muy importante.

Villarejo se apunta también el nombre de la operación afirmando que lo puso para saber qué estaba cocinando Bárcenas, un término que posteriormente se apropió Mariano Rajoy según Villarejo.

Eugenio Pino, Kitchen fue una "operación de inteligencia"

En su declaración el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional , Eugenio Pino afirmó que la operación Kitchen fue una “operación de inteligencia para para seguir el dinero de Bárcenas en Suiza”.

Habló y reconoció su reunión con el comisario "Evidentemente, Villarejo me llega al poco tiempo y me dice que va a colaborar", y que fue él quien autorizó pagos de fondos reservados a Ríos, chófer de Bárcenas."Es un colaborador, le tenemos que pagar algo".

Pino ha relatado que autorizó la contraprestación de 2.000 euros al mes para el confidente, que era lo que "se pagaba por esas cosas" y que era Villarejo quien se encargaba de llevar a cabo los pagos.

En su declaración también afirmó que Kitchen no es una operación ilegal pero que desconocía los pormenores.