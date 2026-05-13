Visita del Papa León XIV a España en junio de 2026: itinerario por fechas, ciudades y agenda oficial

El Papa León XIV saluda durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 4 de marzo de 2026.

España se prepara para vivir un acontecimiento histórico en el ámbito religioso e institucional. Del 6 al 12 de junio de 2026, el Papa León XIV realizará su cuarto viaje apostólico oficial. Se trata de la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde la que realizó Benedicto XVI en el año 2011.

A continuación, te detallamos la agenda completa organizada cronológicamente para seguir paso a paso el recorrido del pontífice por el país.

Del 6 al 8 de junio - Madrid: Citas de Estado, labor social y un discurso histórico

La primera etapa del viaje papal se desarrollará en Madrid, donde León XIV combinará la alta diplomacia con su vocación pastoral de cercanía a los más vulnerables.

Ceremonia en su honor organizada por los Reyes : El inicio del itinerario apostólico estará marcado por la máxima hospitalidad institucional. En el marco del viaje, Sus Majestades los Reyes ofrecerán una ceremonia de bienvenida en su honor , previsiblemente a su llegada a la capital.

Intervención en las Cortes Generales: Será el acto institucional más destacado y un hito sin precedentes. Por primera vez en la historia, un Papa se dirigirá al Parlamento español en una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado.

Reuniones de Estado: La agenda incluye encuentros al más alto nivel para fortalecer los lazos diplomáticos entre la Santa Sede y el Gobierno español, en los que se abordará el contexto actual de secularización en el país.

Visita a un centro de acogida: Fiel a su visión de la "Iglesia de los pobres", el pontífice dedicará parte de su tiempo en Madrid a visitar y conversar con personas sin hogar en un centro de asistencia social.

9 y 10 de junio - Barcelona: Centenario de Gaudí y la Torre de Jesucristo

El viaje continuará en Barcelona, coincidiendo con una fecha clave para la arquitectura y la fe católica.

10 de junio - Inauguración en la Sagrada Familia: Exactamente en el 100.º aniversario del fallecimiento de Antoni Gaudí , el Papa presidirá una multitudinaria misa. El acto central será la inauguración oficial de la aguja de la Torre de Jesucristo , un hito que convierte al templo en la iglesia más alta del mundo tras finalizar su estructura central.

Encuentro en un centro penitenciario: Reforzando su mensaje de redención, apoyo y reinserción, León XIV acudirá a una prisión barcelonesa para acompañar a los reclusos.

11 y 12 de junio - Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife): El reto migratorio

La recta final del viaje apostólico tendrá lugar en las Islas Canarias, actual epicentro de la ruta migratoria europea, conectando directamente con el viaje que el Papa realizó a África hace dos meses.