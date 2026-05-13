Visita del Papa León XIV a España en junio de 2026: itinerario por fechas, ciudades y agenda oficial
ENCUENTRO CON LOS REYES
Del 6 al 12 de junio de 2026, España recibirá la histórica visita del Papa León XIV. Su ruta, que abarcará las ciudades de Madrid, Barcelona y el archipiélago canario, arrancará con una fuerte carga institucional y diplomática en la que destaca una ceremonia en honor al pontífice organizada por los Reyes
España se prepara para vivir un acontecimiento histórico en el ámbito religioso e institucional. Del 6 al 12 de junio de 2026, el Papa León XIV realizará su cuarto viaje apostólico oficial. Se trata de la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde la que realizó Benedicto XVI en el año 2011.
A continuación, te detallamos la agenda completa organizada cronológicamente para seguir paso a paso el recorrido del pontífice por el país.
Del 6 al 8 de junio - Madrid: Citas de Estado, labor social y un discurso histórico
La primera etapa del viaje papal se desarrollará en Madrid, donde León XIV combinará la alta diplomacia con su vocación pastoral de cercanía a los más vulnerables.
- Ceremonia en su honor organizada por los Reyes: El inicio del itinerario apostólico estará marcado por la máxima hospitalidad institucional. En el marco del viaje, Sus Majestades los Reyes ofrecerán una ceremonia de bienvenida en su honor, previsiblemente a su llegada a la capital.
- Intervención en las Cortes Generales: Será el acto institucional más destacado y un hito sin precedentes. Por primera vez en la historia, un Papa se dirigirá al Parlamento español en una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado.
- Reuniones de Estado: La agenda incluye encuentros al más alto nivel para fortalecer los lazos diplomáticos entre la Santa Sede y el Gobierno español, en los que se abordará el contexto actual de secularización en el país.
- Visita a un centro de acogida: Fiel a su visión de la "Iglesia de los pobres", el pontífice dedicará parte de su tiempo en Madrid a visitar y conversar con personas sin hogar en un centro de asistencia social.
9 y 10 de junio - Barcelona: Centenario de Gaudí y la Torre de Jesucristo
El viaje continuará en Barcelona, coincidiendo con una fecha clave para la arquitectura y la fe católica.
- 10 de junio - Inauguración en la Sagrada Familia: Exactamente en el 100.º aniversario del fallecimiento de Antoni Gaudí, el Papa presidirá una multitudinaria misa. El acto central será la inauguración oficial de la aguja de la Torre de Jesucristo, un hito que convierte al templo en la iglesia más alta del mundo tras finalizar su estructura central.
- Encuentro en un centro penitenciario: Reforzando su mensaje de redención, apoyo y reinserción, León XIV acudirá a una prisión barcelonesa para acompañar a los reclusos.
11 y 12 de junio - Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife): El reto migratorio
La recta final del viaje apostólico tendrá lugar en las Islas Canarias, actual epicentro de la ruta migratoria europea, conectando directamente con el viaje que el Papa realizó a África hace dos meses.
- Atención a la crisis humanitaria: El pontífice pondrá el foco internacional en el drama que se vive en las fronteras marítimas, abordando las políticas de inmigración y buscando "dar voz" a los miles de migrantes que arriesgan su vida cruzando el océano.
- Actos en ambas islas: La agenda contempla paradas tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde se reunirá con autoridades locales, ONGs, voluntarios y personas migrantes que han logrado llegar a las costas españolas.
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