Yolanda Díaz renuncia a ser candidata en las elecciones generales de 2027 pero se aferra su cargo en el Gobierno
PASO AL COSTADO POLÍTICO
Yolanda Díaz anuncia que no será la candidata de la izquierda confederal en las elecciones de 2027, aunque mantendrá su cargo como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo hasta el final de la legislatura
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será la candidata de la izquierda confederal en las próximas elecciones generales de 2027. En una carta publicada en sus redes sociales, Díaz ha explicado que se siente orgullosa de lo logrado, pero que “queda mucho por hacer” y que ahora da un paso al costado en lo político, manteniendo sus funciones en el Ministerio de Trabajo hasta el final de la legislatura.
Díaz recordó que su liderazgo permitió unir a toda la izquierda en la coalición del 23 de julio de 2023 para revalidar el Gobierno de coalición. “Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado un paso al frente”, señaló.
La vicepresidenta destacó que seguirá trabajando desde el Gobierno y acompañando la nueva etapa de unidad de la izquierda confederal, dejando espacio a otros partidos para construir un proyecto progresista con “claridad, cariño y sin miedo”. Su legado incluye la creación de Movimiento Sumar, la coordinación de diferentes fuerzas de izquierda y la consolidación de un frente que ahora se prepara para las próximas elecciones.
Díaz también hizo referencia a los desafíos internos que enfrentó como líder del espacio, desde tensiones con Unidas Podemos y sus aliados hasta la configuración de las listas electorales europeas. A pesar de estas dificultades, subrayó que el objetivo sigue siendo mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras y avanzar en los derechos sociales desde su ministerio.
