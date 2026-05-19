Zapatero se defiende tras ser citado por el caso Plus Ultra: "Toda mi actividad se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este lunes que todas sus actividades públicas y privadas se han desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad” y volvió a negar cualquier intervención en favor del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Las declaraciones de Zapatero llegan después de que la Audiencia Nacional le citase a declarar como investigado por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en la causa que analiza el rescate millonario concedido a la compañía aérea.

“Absoluta transparencia y legalidad”

El exdirigente socialista remitió un vídeo de aproximadamente minuto y medio, en el que defendió la legalidad de su actividad profesional y económica.

“Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó.

Además, subrayó que todos sus ingresos y remuneraciones fueron declarados “vía IRPF, con absoluta transparencia y legalidad”.

Niega gestiones en favor de Plus Ultra

Zapatero insistió nuevamente en que no realizó ninguna gestión para favorecer el rescate de Plus Ultra, operación aprobada por el Gobierno durante la pandemia a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas.

La investigación judicial trata de esclarecer si existieron irregularidades o influencias indebidas en la concesión de esas ayudas públicas a la aerolínea.