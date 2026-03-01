ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 1 de marzo, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, domingo 1 de marzo, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Josefa Álvarez Otero, Doña Carmen González Sotelo, Doña Amelia González de la Torre y Doña Rosario Vide Balvís
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 1 de marzo, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 28 de febrero, en Ourense
Lo último
COSAS QUE CONVIENEN
Revisar nuestro entusiasmo con la inteligencia artificial
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 1 de marzo?
Guerra de Rússia e economía de mercado
LA OPINIÓN
Goles por la libertad