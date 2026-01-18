ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 18 de enero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, domingo 18 de enero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don Emilio Parada Yáñez, Don Manuel García Fernández, Doña María Luisa Vázquez López y Don José Manuel Méndez Méndez
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 18 de enero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 17 de enero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este viernes, 16 de enero, en Ourense
Lo último
FESTIVO EN VERÍN
Ni tan siquiera el Cigarrón se quiso perder un gran San Antón
Estación de Montaña de Manzaneda
Días para mostrarse al mundo