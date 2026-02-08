ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 8 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, domingo 8 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don José Carrera de Saa, Doña Francisca Álvarez Outomuro, Don Camilo Casero Rodríguez, Doña Javiera Álvarez Pereira.
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este domingo, 8 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 7 de febrero, en Ourense
Lo último
VIRUS ESTACIONALES
Consejos prácticos para cuidar la salud respiratoria
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
Antonio Rial Boubeta: "Bienestar y digital ya son dos conceptos que van unidos"
PROMOCIÓN DEL ENTROIDO
La Región lanza una colección exclusiva de vasos del Entroido