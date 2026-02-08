Las esquelas de este domingo, 8 de febrero, en Ourense

ESQUELAS DE OURENSE

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, domingo 8 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don Dionisio Sanz Navas, Don Javier González Roiz y Don Manuel Pérez Lamas.

Esquelas de La Región
Esquelas de La Región | La Región

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, domingo 8 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don José Carrera de Saa, Doña Francisca Álvarez Outomuro, Don Camilo Casero Rodríguez, Doña Javiera Álvarez Pereira.

Las esquelas de hoy, domingo 8 de febrero.
Las esquelas de hoy, domingo 8 de febrero. | La Región

Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats