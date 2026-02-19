Las esquelas de este jueves, 19 de febrero, en Ourense

ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, jueves 19 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para María Pilar Rodríguez Novo, Doña Ángela Fernández Rodríguez, Doña Pilar Nogueira Iglesias y Don Manuel Araujo Gómez.
