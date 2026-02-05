ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este jueves, 5 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, jueves 5 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Teresa Arjona Díaz, Doña Esther Ojea Díz, Doña Dolores González Lorenzo, Don Alfonso Iglesias Cudeiro, Doña Rosa Álvarez González , Dona Rita Carril Seoane, Doña Josefa Carral Aréa y Doña Argentina Álvarez Suárez.
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
