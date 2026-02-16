Las esquelas de este lunes, 16 de febrero, en Ourense

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, lunes 16 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Dr. J. Alberto Sierra Carrasco, Doña Dorinda González Sandoval y Don Francisco Otero Fernández.

Las esquelas de hoy, lunes 16 de febrero. | La Región

Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.