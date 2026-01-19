Las esquelas de este lunes, 19 de enero, en Ourense

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, lunes 19 de enero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Silvina Suárez Fernández, Doña Carolina Pereira Casanova, Don Manuel Puga Pérez, Don Vicente Iribertegui Álvarez.

Las esquelas de hoy, lunes 19 de enero. | La Región

Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.