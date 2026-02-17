Las esquelas de este martes, 17 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, martes 17 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don Laureano Fernández Rial, Don Manuel Rodríguez Fernández, Don Augusto Fernández Rodríguez, Dr. J. Alberto Sierra Carrasco y Doña Dorinda González Sandoval.
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
