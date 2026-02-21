ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 21 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, sábado 21 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don José González Martínez, Doña Laura Diéguez Álvarez y Doña María del Carmen Fernández Bartolomé.
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 21 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este viernes, 20 de febrero, en Ourense
Lo último
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias
Bruno López, director general de Asturex: “Exportar requiere paciencia, constancia y músculo económico”
FIESTA GASTRONÓMICA
A disfrutar del “xantar da cachucha”
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado 21 de febrero?