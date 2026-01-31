Las esquelas de este sábado, 31 de enero, en Ourense

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, sábado 31 de enero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don Gerardo Pereira Pereira, Dona Josefa Romay Campos, Doña Magdalena Sousa Vázquez, Muy Iltre. Sr. D. José Antonio Gil Sousa, Don Leopoldo González Pérez y Doña María Carmen Gómez Andrade.

Esquelas

