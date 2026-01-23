Las esquelas de este viernes, 23 de enero, en Ourense

Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, viernes 23 de enero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Don Antonio Rodríguez Rodríguez, Doña Celsa Porto Álvarez, Don Francisco Villalonga Baños, Don Secundino Mosquera Álvarez, Doña Estrella Obdulia Vázquez Blanco, Doña Teresa Fernández López y Doña Juana González Álvarez.

Las esquelas de hoy, viernes 23 de enero. | La Región

Las esquelas de hoy, 23 de enero. | La Región

Las esquelas de hoy, 23 de enero. | La Región

Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.