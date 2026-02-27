ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este viernes, 27 de febrero, en Ourense
ESQUELAS DE OURENSE
Las familias y amigos desean rendir homenaje hoy, viernes 27 de febrero, con estas esquelas a sus seres queridos que han perdido la vida en Ourense. Hoy son palabras para Doña Julia Cuevillas, Don Armando Jesús González Fernández, Don José Luis Blanco Pousa, Doña María del Carmen Francisco Fernández, Doña Pura Roibas Redondo, Don Antonio González Miguélez y Don Ángel José Padrón García.
Si desea enviar un mensaje de condolencia, escríbanos a condolencias@laregion.net, envíenos un WhatsApp al número de teléfono de La Región 666 123 456 con sus datos personales y el equipo de La Región se pondrá en contacto a la mayor brevedad. Desde La Región se hará llegar el mensaje de condolencias a la familia.
