Este domingo recibíamos la triste noticia de la muerte de Rafael García-Iturri López una gran persona, excelente compañero y muy buen gestor que llegó a Ourense en 1978 para dirigir la empresa Barreiros Orense, posteriormente Forjas de Galicia y actualmente CIE Galfor.

Durante los 20 años que dirigió la empresa se han pasado momentos muy difíciles en los que él, junto a su equipo y trabajadores, logró sacar adelante a esa gran empresa que es hoy CIE Galfor.

Siempre fue una persona muy cercana a todos los trabajadores. Él conocía el nombre de cada uno de ellos, los sabía escuchar e incluso les ayudó en varios casos muy personales.

No solo se va un buen director, se va un “padre” que supo crear, dentro de la empresa, una gran familia como llegamos a ser y que, los que hemos tenido la suerte de trabajar con él, nunca olvidaremos. D.E.P.

¡Hasta siempre “mi Jefe”!