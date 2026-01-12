Muere a los 101 años José Luis Varela, catedrático ourensano discípulo de Vicente Risco

Esta semana murió en Madrid, ciudad en la que vivía desde hacía años, el catedrático, académico y destacado intelectual José Luis Varela Iglesias (Ourense, 1924). Discípulo directo de Vicente Risco, perteneció a una generación de humanistas para quienes la literatura era mucho más que una disciplina académica: era una herramienta esencial para interpretar la cultura, la historia y la identidad colectiva.

José Luis Varela Iglesias nació en Ourense el 10 de junio de 1924. Realizó sus estudios de bachillerato en la ciudad de As Burgas y, desde muy joven, se vinculó a los ambientes intelectuales locales. Cursó la carrera de Letras en Santiago de Compostela y obtuvo la licenciatura en Madrid en 1946. Dos años después alcanzó el grado de doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense. En 1950 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Galega. Durante su juventud estuvo al frente de la revista literaria Posío, impulsada por el grupo ourensano Azor —formado por Alfonso Alcaraz, Segundo Alvarado y Pura Vázquez, junto al propio Varela—, todos ellos discípulos de Otero Pedrayo y de Risco. La publicación vio la luz en cuatro números entre 1945 y 1946.

Su trayectoria académica adquirió pronto una dimensión internacional. En 1956 obtuvo un segundo doctorado en la Universidad de Colonia y, décadas más tarde, en 1997, fue investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Sur, en Argentina.

Desarrolló una dilatada carrera docente y universitaria. Fue lector de lengua española en la Universidad de Colonia, secretario general del Instituto de España en Múnich entre 1956 y 1957 y catedrático de Literatura Castellana en las universidades de La Laguna, Valladolid y Madrid. Desempeñó también numerosos cargos de responsabilidad académica: decano de la Facultad de Filosofía y Letras de La Laguna y de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, secretario general de la Universidad Internacional de Canarias y vicerrector de la Universidad Complutense. Tras su jubilación fue nombrado catedrático emérito de la Universidad Complutense en 1989 y, desde 1990, continuó su labor docente como catedrático en la Universidad de Texas en Austin.

Su prestigio se vio refrendado por numerosos galardones y distinciones. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel de Unamuno en la modalidad de Ensayo. Posteriormente fue condecorado con la Gran Cruz del Mérito Civil y con la Medalla de Galicia en 2001.