Muere a los 91 años el periodista Joan Armengol, histórico de la radio y la televisión

El histórico periodista de radio y televisión Joan Armengol Costa ha muerto a los 91 años este domingo de madrugada en Barcelona, han informado fuentes cercanas.

Armengol (Igualada, Barcelona, 1934) fue conocido como el "hombre entrevista"; recordaba haber hecho decenas de miles de entrevistas, incluidas a figuras de relieve mundial, e hizo célebre una de sus preguntas: “¿Motivo y alcance de su visita?”.

Empezó en Ràdio Igualada, después trabajó durante décadas en Ràdio Barcelona (SER) y en RTVE (tanto RNE como TVE), colaboró en otros medios, también escritos, y estuvo en Ràdio Estel los últimos años, antes de retirarse.

La capilla ardiente estará abierta en el tanatorio barcelonés Sancho de Ávila desde este lunes a las 15.00 hasta el martes poco antes de las 10.45, hora del funeral en el mismo lugar.

“Una figura histórica”

El director de "La 2 Cat" de RTVE, Oriol Nolis, ha declarado que fue “una figura histórica que tuvo el privilegio de entrevistar a grandes figuras” cuando viajaban a España, sobre todo a Barcelona, y fue entonces periodista de referencia.

Ha recordado especialmente que acudía al Aeropuerto de Barcelona para entrevistar a pie de pista a personajes que acababan de llegar, como fue el caso de The Beatles.

“Clave” al emitir en catalán

El director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, ha destacado que Armengol también fue clave antes y durante la transición democrática y para las emisiones de TVE en catalán, por su “acceso directo” a personajes relevantes de la Catalunya de la época.

Ha puesto el ejemplo de las muchas entrevistas al presidente de la Generalitat Josep Tarradellas, incluso antes de volver del exilio, y por ello Crespo le entrevistó para el documental "Una manera de fer. President Tarradellas", con motivo del 40 aniversario de su regreso del exilio.