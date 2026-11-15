Muere a los 94 años Antonio Sabugueiro, el ourensano que fundó la San Silvestre Vallecana

Antonio Sabugueiro estuvo a punto de fichar por la Orensana. El traslado de su familia a Madrid truncó aquel plan, y el muchacho de la rúa dos Fornos que soñaba con jugar al fútbol acabó dedicando buena parte de su vida a que otros pudieran correr. El fundador de la San Silvestre Vallecana ha fallecido este domingo, 15 de noviembre, a los 94 años. Deja una carrera que empezó con 5.000 pesetas para trofeos y que hoy reúne en Madrid a unos 40.000 corredores cada 31 de diciembre.

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Un capitán de 14 años en Ourense

Antonio Adolfo Sabugueiro Fernández nació el 26 de junio de 1932 en el casco viejo de Ourense. En el Instituto del Jardín, donde cursó el bachillerato, ya ejercía de capitán con 14 años entre compañeros de hasta 17. Le pedía al director más material para los Juegos Escolares y, en aquel patio de tierra, ayudó a idear un poste que se podía bajar para jugar al fútbol y levantar para tender una red de voleibol. También fue en Ourense donde el atleta José Ramón Prada le contagió la afición por el atletismo, según recordó en una entrevista en La Región en 2016.

Una carrera para salir del barro

En Madrid, Sabugueiro organizaba pruebas de campo a través en la Casa de Campo. Estaba cansado de la lluvia y del barro cuando, en diciembre de 1964, surgió la idea de llevar a los atletas al asfalto. La conversación tuvo lugar en La Bella Luz, un bar de Vallecas. Sabugueiro consiguió el dinero para los trofeos y, al amparo del Rayo Vallecano, echó a andar el Gran Premio de Vallecas, primer nombre de la carrera.

La prueba atrajo a grandes fondistas, entre ellos el gallego Javier Álvarez Salgado, pero uno de los impulsos que marcaron su historia llegó de alguien que quería correrla sin ser campeón. El periodista Pepe Domingo Castaño se lo planteó a Sabugueiro en la radio. En 1978 nació la San Silvestre Popular, que abrió las calles de Vallecas a miles de aficionados.

El 31 de diciembre de 2016, mientras Ourense se preparaba para estrenar su propia San Silvestre, Sabugueiro contó a este periódico qué era lo que más orgullo le daba después de medio siglo organizando carreras. Su respuesta miraba mucho más allá de Vallecas. "Me enorgullece que hoy en día cada ciudad y muchos pueblos tengan su San Silvestre". Aquella tarde, también la tenía la ciudad donde había nacido.