Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años

El actor de teatro, televisión y cine barcelonés Francesc Garrido, que participó en películas como “Smoking Room” y series como “Sé quién eres”, “El tiempo entre costuras” y “Estació d’enllaç”, ha fallecido a los 56 años, según ha informado este lunes la Acadèmia del Cinema Català.

Formado en el Institut del Teatre, Garrido participó en más de 30 películas y fue nominado en dos ocasiones a los Premis Gaudí por sus trabajos en “Stella Cadente” y “L’adopció”.

La Acadèmia del Cinema Català ha mostrado su pésame por la pérdida del actor y ha expresado su apoyo a la familia, amigos y a toda la comunidad cinematográfica.

Garrido (Barcelona, 1969) participó en títulos cinematográficos como “4 latas”, “Alatriste”, “Mar adentro”, “Te doy mis ojos”, “Smoking Room” —con la que ganó una Biznaga de Plata en el Festival de Málaga— o las más recientes “El anfitrión” y “Balandrau”.

Además de su trayectoria en pantalla, Garrido fue un habitual de las tablas, con una estrecha vinculación al Teatre Lliure de Barcelona, donde intervino en montajes como “L’Hèroe”, “Molt soroll per no res”, “Casa de nines”, “Glengarry Glen Ross” y “Dublinesos”, entre muchas otras.