El guitarrista británico Andy Taylor, conocido por formar parte de Duran Duran, ha muerto a los 65 años tras ser diagnosticado de cáncer de próstata. El músico fue uno de los integrantes de la formación durante sus primeros años de éxito internacional, coincidiendo con el auge del movimiento New Romantic en la década de los ochenta.

Antes de incorporarse a la banda, Taylor tocó con diferentes grupos por todo Reino Unido. Su trayectoria dio un giro en abril de 1980, cuando respondió a un anuncio publicado en una revista musical que buscaba un "guitarrista con mucha energía". Aquella oferta le llevó a presentarse a una audición en Birmingham y finalmente a entrar en Duran Duran.

La banda alcanzó la fama mundial gracias al movimiento New Romantic, que combinaba un synth-pop melódico y elegante con videoclips ambiciosos y una imagen cuidadosamente elaborada. Duran Duran se convirtió así en uno de los grandes referentes musicales de aquella corriente y en una de las formaciones más reconocidas del panorama británico de los años ochenta.

La noticia de su fallecimiento ha sido compartida también por el locutor musical Tony Aguilar, que recordó al guitarrista tras asistir hace pocos días al concierto de Duran Duran en Madrid.