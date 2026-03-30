Muere Carlos Westendorp, diplómatico y ministro con Felipe González

Carlos Westendorp, diplomático de larga trayectoria y uno de los nombres más influyentes de la política exterior española desde la Transición, falleció a los 86 años después de más de cinco décadas de servicio público. Su carrera, marcada por la discreción, la firmeza negociadora y una profunda vocación europeísta, lo situó en el centro de algunos de los procesos políticos más complejos de la España democrática y de la escena internacional.

Nacido en Madrid en 1937, Westendorp ingresó en la carrera diplomática en 1965. Su formación jurídica y su temprana especialización en asuntos europeos lo llevaron a ocupar puestos clave en las representaciones españolas ante las instituciones comunitarias. Tras la muerte de Franco, se convirtió en una figura esencial en el proceso de integración de España en la entonces Comunidad Económica Europea, participando en las negociaciones que culminaron con la adhesión en 1986. Su convicción europeísta, que mantuvo durante toda su vida, lo llevó a defender la integración como un proyecto político, económico y cultural indispensable para la modernización del país.

Durante los gobiernos de Felipe González ocupó responsabilidades de primer nivel. Fue secretario de Estado para las Comunidades Europeas, embajador ante la CEE y posteriormente ministro de Asuntos Exteriores entre 1995 y 1996. En ese periodo impulsó la presencia internacional de España, reforzó su papel en la Unión Europea y defendió una política exterior basada en el multilateralismo y la cooperación.

Su nombre quedó también ligado a uno de los episodios más delicados de la posguerra en los Balcanes. En 1997 fue designado Alto Representante Internacional para Bosnia y Herzegovina, cargo desde el que debía supervisar la aplicación de los Acuerdos de Dayton. Su mandato coincidió con una etapa de enorme fragilidad institucional, marcada por tensiones étnicas, reconstrucción económica y la necesidad de consolidar estructuras democráticas. Westendorp ejerció con determinación las amplias competencias que le otorgaba el cargo, impulsando reformas, mediando entre facciones enfrentadas y tomando decisiones que, aunque controvertidas en ocasiones, fueron decisivas para estabilizar el país. Entre ellas destacó la imposición de símbolos estatales consensuados y la aprobación de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento de las instituciones comunes.

Tras su etapa en los Balcanes, continuó vinculado a la diplomacia y a la política internacional. Fue embajador de España en Estados Unidos, representante permanente ante la ONU y secretario general del Club de Madrid, organización que reúne a ex jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo para promover la democracia y el diálogo político. Desde ese espacio impulsó iniciativas de mediación, fortalecimiento institucional y cooperación internacional, siempre con la convicción de que la diplomacia debía ser una herramienta para prevenir conflictos y consolidar sociedades abiertas.

En sus últimos años mantuvo una presencia activa en debates públicos sobre Europa, la gobernanza global y el papel de España en el mundo. Su muerte supone la desaparición de uno de los arquitectos de la proyección internacional de la España democrática y de un europeísta convencido que dedicó su vida a fortalecer los vínculos entre países y a promover la estabilidad en escenarios marcados por la incertidumbre.