Muere Catherine O’Hara, Kate McAllister, la madre en "Solo en Casa"
OBITUARIO
La actriz canadiense, Catherine O’Hara, falleció a los 71 años de edad. Entre sus papeles más destacados están Kate McAllister en Solo en Casa o Delia Deetz en Beetlejuice
Este viernes falleció a los 71 años de edad la actriz candiense Catherine O’Hara quien dio vida a Kate McAllister, la madre de Macaulay Culkin, en las dos películas de Solo en Casa.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su representante a medios estadounidenses. La actriz también formó parte del elenco de Beetlejuice en 1988 como Delia Deetz.
Fue una de las actrices preferidas de Tim Burton con quien también colaboró en películas como 'Pesadilla antes de Navidad' como Sally o en el remake de Beetlejuice.
Por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Su última aparición pública fue hace algunos meses en la entrega de los Emmy 2025; estuvo nominada por su trabajo en la serie "The Studio", de Seth Rogen.
