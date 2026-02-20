Muere Eric Dane, el actor de "Anatomía de Grey" y "Euphoria", a los 53 años tras luchar contra la ELA
OBITUARIO
Eric Dane, el actor de Anatomía de Grey y Euphoria fallece a los 53 años tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), rodeado de su familia y seres queridos
El actor estadounidense Eric Dane, mundialmente conocido por su papel del doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey y por interpretar a Cal Jacobs en Euphoria, falleció este jueves a los 53 años tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La noticia llega casi un año después de que Dane hiciera público su diagnóstico.
En un comunicado, la familia del actor señaló: “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”. Sus allegados destacaron que, durante su enfermedad, Eric se convirtió en un defensor activo de la concienciación y la investigación sobre la ELA.
Nacido en San Francisco en 1972, Dane comenzó su carrera televisiva en 1993 y alcanzó la fama internacional con Anatomía de Grey, donde su personaje, conocido como McSteamy, se convirtió en uno de los más populares de la serie. Tras salir de la producción, participó en proyectos de alto perfil como The Last Ship, Euphoria, y películas como X-Men: La decisión final y Bad Boys IV.
Compañeros de reparto y fans han rendido homenaje al actor en redes sociales, destacando su talento, carisma y cercanía con quienes lo admiraban. La familia ha pedido privacidad en estos momentos difíciles, asegurando que lo recordarán siempre con cariño y gratitud por el apoyo recibido.
Eric Dane deja un legado en televisión y cine, marcado por sus icónicos personajes y su lucha inspiradora contra la ELA.
