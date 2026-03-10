Muere el escritor peruano Bryce Echenique a los 87 años, una de las voces más singulares de la literatura hispanoamericana

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha fallecido en Lima, su ciudad natal, a los 87 años, según ha confirmado la Casa de la Literatura Peruana. Bryce perteneció a una familia de larga tradición peruana, aunque su obra siempre se inclinó hacia lo íntimo, lo humorístico y lo melancólico.

Su producción literaria le ha convertido en uno de los referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana. "Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores (...) Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país", ha lamentado la Casa de la Literatura Peruana.

Galardonado, entre otros, con el Premio Planeta y el Premio Nacional de Narrativa, Bryce Echenique es autor de obras como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'El huerto de mi amada', galardonada con el Premio Planeta en 2002.

A estos títulos se suman otras obras como 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre otros.

Bibliobrafía como legado

Bryce construyó un universo literario propio, donde la ternura y el desencanto convivían con un humor finísimo. Entre sus títulos más celebrados destacan:

Un mundo para Julius (1970)

Tantas veces Pedro

La vida exagerada de Martín Romaña

La felicidad, ja ja

Magdalena y otros cuentos

Reo de nocturnidad