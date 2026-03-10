Muere el escritor peruano Bryce Echenique a los 87 años, una de las voces más singulares de la literatura hispanoamericana
OBITUARIO
Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más queridas, falleció este martes, 10 de marzo, a los 87 años. Su muerte marca el final de una trayectoria literaria que dejó una huella profunda en varias generaciones de lectores
El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha fallecido en Lima, su ciudad natal, a los 87 años, según ha confirmado la Casa de la Literatura Peruana. Bryce perteneció a una familia de larga tradición peruana, aunque su obra siempre se inclinó hacia lo íntimo, lo humorístico y lo melancólico.
Su producción literaria le ha convertido en uno de los referentes de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana. "Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores (...) Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país", ha lamentado la Casa de la Literatura Peruana.
Galardonado, entre otros, con el Premio Planeta y el Premio Nacional de Narrativa, Bryce Echenique es autor de obras como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'El huerto de mi amada', galardonada con el Premio Planeta en 2002.
A estos títulos se suman otras obras como 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre otros.
Bibliobrafía como legado
Bryce construyó un universo literario propio, donde la ternura y el desencanto convivían con un humor finísimo. Entre sus títulos más celebrados destacan:
- Un mundo para Julius (1970)
- Tantas veces Pedro
- La vida exagerada de Martín Romaña
- La felicidad, ja ja
- Magdalena y otros cuentos
- Reo de nocturnidad
