Muere Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021

La Fundación Princesa de Asturias ha informado este jueves de la muerte de la periodista y escritora Gloria Steinem, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021.

El jurado del galardón acordó concedérselo por considerarla una "referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer". Según recogía el acta oficial, a partir de los años sesenta el activismo de Steinem, caracterizado por la independencia y el rigor, se convirtió en motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea, impulsando la igualdad a lo largo de seis décadas a través de un compromiso sólido y la voluntad de incluir todas las voces.

Aquella edición contó con un jurado presidido por Víctor García de la Concha e integrado por destacadas personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura como Luis María Anson, Rosa María Calaf, Gabriela Cañas, Álex Grijelmo o Alma Guillermoprieto, entre otros.

La entrega del galardón se celebró el 22 de octubre de 2021 durante la tradicional ceremonia en el Teatro Campoamor presidida por S.M. el Rey Felipe VI, en la que intervinieron S.A.R. la Princesa de Asturias, la propia Steinem y otros premiados de aquella edición como el escritor Emmanuel Carrère, el chef José Andrés o la bioquímica Katalin Karikó.