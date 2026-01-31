Muere Joan Antón Ramoneda, realizador, actor de doblaje y locutor de radio

Murió Joan Anton Ramoneda, a los 68 años, una de las voces más reconocibles de Catalunya Ràdio y una figura esencial del paisaje sonoro de la radio pública catalana durante más de cuatro décadas. Su fallecimiento, confirmado por 3Cat y por la propia emisora, cierra la trayectoria de un profesional que acompañó a varias generaciones de oyentes con una voz inconfundible.

Nacido en 1957, Ramoneda se incorporó a Catalunya Ràdio en octubre de 1983, coincidiendo con los primeros pasos del proyecto. Desde entonces fue la voz institucional de la emisora: locutó indicativos, separadores, sintonías y una enorme cantidad de cuñas publicitarias y promocionales para el medio.