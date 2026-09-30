Muere José Juan Cerdeira Lois, director del Área de Benestar de la Diputación de Ourense: "É unha perda inmensa no profesional, pero sobre todo no humano"

Ourense despide a José Juan Cerdeira Lois, director del Área de Benestar de la Diputación de Ourense y uno de los responsables públicos que durante las últimas décadas lideraron la gestión de las políticas sociales en la provincia. Natural de O Carballiño, donde nació en 1970, Cerdeira falleció ayer los 56 años.

Al frente de Benestar, Cerdeira desempeñó un papel relevante en el desarrollo y coordinación de programas dirigidos a las personas mayores, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida en el medio rural. Su labor estuvo especialmente ligada a la modernización de los servicios sociales provinciales y a la búsqueda de fórmulas innovadoras para acercar la Administración a la ciudadanía.

Licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidade de Santiago, Cerdeira Lois completó su formación académica con un posgrado en Gestión de la I+D por el Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia y un máster en Derecho Financiero y Tributario por la Escuela de Negocios Caixavigo.

Desde 2012 estuvo al frente del Área de Benestar de la Diputación. Desde esa responsabilidad coordinó la cooperación con los ayuntamientos en materia de bienestar social y dirigió programas destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La diputada de Políticas Sociales de la Diputación ourensana, Patricia Torres, se mostró profundamente apenada por el fallecimiento de su compañero en la institución provincial: “Estamos absolutamente consternados. É unha perda inmensa para a Deputación, no profesional, pero sobre todo no humano. José Juan era desas persoas que sempre sumaban, que sempre estaban para axudar, buscar solucións e facer as cousas ben. Perdemos un enorme profesional e unha persoa excepcional”.