Muere José Prieto Pérez, referente sindical y exconcejal de Turismo en Ribadavia

La localidad de Ribadavia despide a José Prieto Pérez, quien falleció este sábado a los 80 años. Reconocido por su amabilidad y dedicación, Prieto dejó una huella importante tanto en la política local como en el ámbito sindical.

Dedicó gran parte de su vida laboral a Unión Fenosa y comenzó su carrera política en 1987 como concejal junto a Miguel Fidalgo. Exalcaldes y compañeros del PSOE recuerdan su contribución a la promoción turística de Ribadavia, impulsando la feria del vino y la creación de la oficina de información municipal.

Su trayectoria en UGT fue larga y activa; a pesar de su carácter reivindicativo, siempre buscó consensos con quienes tenían ideas diferentes. En el Concello de Ribadavia ocupó cargos de responsabilidad en varios mandatos y participó en múltiples proyectos culturales y turísticos que dejaron un impacto duradero en la comunidad.

Los actos fúnebres comenzaban este domingo a las 18,30 horas. La comitiva partirá desde el tanatorio García Aliende hasta la iglesia parroquial de Santo Domingo, donde se celebran los ritos litúrgicos antes de su traslado al cementerio municipal.