Muere Pepe Habichuela, maestro de la guitarra flamenca

José Antonio Carmona, conocido en todo el mundo flamenco como Pepe Habichuela, falleció a los 82 años a causa de una larga enfermedad que había mermado progresivamente su actividad pública en los últimos años. Con su muerte desaparece una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea, un maestro cuyo toque, personalidad artística y capacidad de transmitir la tradición situaron su nombre entre los grandes referentes del género.

Nacido en Granada en 1944, Pepe Habichuela pertenecía a la legendaria dinastía de los Habichuela, una saga que hunde sus raíces en el Sacromonte y que ha marcado decisivamente la evolución del flamenco en el último siglo. Hijo de Tío José Habichuela, creció en un entorno donde el arte era una forma de vida y donde la guitarra se aprendía escuchando, observando y conviviendo con el compás. Desde muy joven mostró una sensibilidad excepcional para el acompañamiento, una intuición que lo convirtió en un guitarrista solicitado por las voces más grandes del cante.

Su carrera se consolidó en Madrid, epicentro del flamenco de tablaos y peñas durante la segunda mitad del siglo XX. Allí acompañó a Enrique Morente, Juanito Valderrama, Camarón de la Isla, Carmen Linares, José Mercé y tantos otros artistas que encontraron en él un compañero capaz de sostener el cante con una mezcla de sobriedad, hondura y creatividad. Su toque se caracterizaba por un respeto absoluto a la tradición y, al mismo tiempo, por una capacidad de diálogo musical que enriquecía cada interpretación sin imponerse nunca sobre la voz.

Pepe Habichuela fue también un renovador. Sin abandonar la raíz, exploró caminos que ampliaron el lenguaje de la guitarra flamenca. Su colaboración con el contrabajista Dave Holland, celebrada internacionalmente, demostró que el flamenco podía conversar con otras músicas sin perder su esencia. Aquella aventura lo llevó a escenarios y festivales de todo el mundo, consolidando su figura como un referente global.

Su influencia se multiplicó a través de su familia. Padre de Juan Carmona y José Miguel Carmona, fundadores de Ketama, Pepe Habichuela fue el pilar de una generación que abrió el flamenco a nuevas audiencias y contribuyó decisivamente a su modernización. Su casa, siempre abierta a músicos y amigos, fue un espacio de aprendizaje continuo donde tradición y experimentación convivían con naturalidad.

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos, pero quienes lo conocieron coinciden en que su mayor premio fue siempre el respeto de sus compañeros y el cariño del público. Hombre discreto, de carácter sereno y trato afable, representaba la figura del maestro en su sentido más profundo: alguien que enseña sin imponer, que transmite sin alardes y que convierte su oficio en una forma de vida.