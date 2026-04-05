Muere el periodista Diego Carcedo a los 86 años, exdirector de RNE y de informativos de TVE

El periodista Diego Carcedo, una de las voces más destacadas del periodismo y el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos (APE, ha muerto este domingo a los 86 años en Madrid.

Carcedo, nacido el 24 de marzo de 1940 en Cangas de Onís (Asturias), desarrolló una carrera profesional extensa y variada que lo consolidó como figura clave de los medios públicos españoles. Su nombre quedó estrechamente ligado a Radiotelevisión Española (RTVE), donde desempeñó cargos como director de los Servicios Informativos de TVE y director de Radio Nacional de España (RNE), además de ser miembro del consejo de administración de la corporación durante varios años.

Corresponsal internacional durante décadas, Carcedo cubrió importantes acontecimientos históricos, entre ellos la guerra de Vietnam y la Revolución de los Claveles en Portugal, consolidándose como un referente del reporterismo riguroso y comprometido.

Su trayectoria también incluyó la publicación de numerosos libros sobre hechos y personajes del siglo XX, así como la presidencia de la Asociación de Periodistas Europeos, cargo que ejercía hasta su fallecimiento.

A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Cirilo Rodríguez (1985), la Antena de Oro extraordinaria (1992) y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y Televisión (1996). También fue autor de numerosos libros sobre hechos y personajes del siglo XX, como 'Fusiles y claveles' (1999) o 'Entre bestias y héroes' (2011), galardonado con el Premio Espasa de Ensayo.

El fallecimiento de Diego Carcedo supone el cierre de una etapa en el periodismo español, dejando tras de sí un legado marcado por el rigor, la profesionalidad y su firme compromiso con la información.