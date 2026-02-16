Muere Robert Duvall, actor de El padrino o Apocalypse Now, a los 95 años
Robert Duvall, ganador de un Óscar por Gracias y favores y nominado por sus papeles en películas como El padrino, Apocalypse Now y El gran Santini, ha fallecido a los 95 años.
Duvall murió "pacíficamente" en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana anunció la noticia públicamente a través de Facebook este lunes 16 de febrero.
Robert Duvall fue uno de los actores más respetados y versátiles de Hollywood, cuya trayectoria artística dejó una huella imborrable en la historia del séptimo arte.
Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Duvall construyó una carrera extraordinaria a lo largo de más de seis décadas. Con una presencia sobria pero poderosa en pantalla, se convirtió en referente de interpretación auténtica y profundamente humana.
Alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Tom Hagen en El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, y consolidó su estatus con interpretaciones memorables en Apocalypse Now y Tender Mercies, película por la que ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor.
A lo largo de su carrera fue nominado en múltiples ocasiones al Óscar y recibió numerosos reconocimientos, incluyendo premios Emmy y Globos de Oro. Su capacidad para encarnar personajes complejos —desde militares hasta predicadores, políticos y hombres comunes enfrentando dilemas morales— lo distinguió como un actor de enorme profundidad y disciplina artística.
Mentor de otros actores
Más allá de los galardones, Robert Duvall será recordado por su compromiso con el arte, su elegancia interpretativa y su influencia en generaciones de actores. Su legado permanecerá vivo en cada escena que ayudó a convertir en historia del cine.
La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".
