Muere Robert Duvall, actor de El padrino o Apocalypse Now, a los 95 años

Robert Duvall tuvo una aparición temprana en la serie de televisión clásica Los Intocables (The Untouchables), protagonizada por Robert Stack, durante la década de 1960

Duvall murió "pacíficamente" en su residencia de Middleburg, Virginia, rodeado de sus seres queridos. Su esposa Luciana anunció la noticia públicamente a través de Facebook este lunes 16 de febrero.

Robert Duvall fue uno de los actores más respetados y versátiles de Hollywood, cuya trayectoria artística dejó una huella imborrable en la historia del séptimo arte.

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Duvall construyó una carrera extraordinaria a lo largo de más de seis décadas. Con una presencia sobria pero poderosa en pantalla, se convirtió en referente de interpretación auténtica y profundamente humana.

Alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Tom Hagen en El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, y consolidó su estatus con interpretaciones memorables en Apocalypse Now y Tender Mercies, película por la que ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor.

A lo largo de su carrera fue nominado en múltiples ocasiones al Óscar y recibió numerosos reconocimientos, incluyendo premios Emmy y Globos de Oro. Su capacidad para encarnar personajes complejos —desde militares hasta predicadores, políticos y hombres comunes enfrentando dilemas morales— lo distinguió como un actor de enorme profundidad y disciplina artística.

Mentor de otros actores

Más allá de los galardones, Robert Duvall será recordado por su compromiso con el arte, su elegancia interpretativa y su influencia en generaciones de actores. Su legado permanecerá vivo en cada escena que ayudó a convertir en historia del cine.

La familia ha comunicado que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, han invitado a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".